Esporte Atlético-MG defende liderança da Série A contra o Grêmio Galo recebe o tricolor gaúcho no Mineirão, neste sábado (26), às 21 horas

O zagueiro Réver é a principal dúvida no Atlético-MG para a partida deste sábado (26), às 21h, contra o Grêmio, no Mineirão, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma fratura no nariz e precisou passar por uma cirurgia. Apesar de haver outras possibilidades de mudanças, a situação de Réver é um pouco mais delicada que a dos se...