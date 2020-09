Esporte Atlético-MG controla 1º tempo e marca com Sasha para vencer o Coritiba

Com mais posse de bola e um futebol ofensivo, o Atlético-MG fez um bom primeiro tempo e venceu o Coritiba por 1 a 0, na noite deste domingo (6), no Couto Pereira. Eduardo Sasha foi autor do único gol do jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O time de Jorge Sampaoli caiu de rendimento no segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado. O Atléti...