Esporte Atlético-MG confirma volta de Cuca, e técnico assina por duas temporadas "Estamos muito felizes com a chegada do Cuca. Vamos, juntos, construir uma trajetória de vitórias"

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação do técnico Cuca. O treinador retorna ao clube após sete anos e assina contrato por duas temporadas. O anúncio oficial foi feito nas redes sociais e no site oficial do Galo. O presidente atleticano, Sérgio Batista Coelho, comentou sobre o retorno de Cuca à Cidade do Galo. "Estamos muito felizes com a cheg...