Esporte Atlético-MG confirma que vendeu mais de 39 mil ingressos para jogo decisivo Confronto contra o Boa Esporte decide quem avança à final do Campeonato Mineiro para duelar com o Cruzeiro

O Atlético-MG confirmou, no fim da tarde deste sábado (6), que já vendeu mais de 39 mil ingressos para o jogo de volta da semifinal do Estadual, contra o Boa, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão. Após empate por 0 a 0 no duelo de ida do mata-mata, em Varginha, a equipe atleticana tem a vantagem de jogar por uma nova igualdade para ir à decisão, tendo em vista o f...