Esporte Atlético-MG confirma contratação do diretor Alexandre Mattos Mattos vai substituir Rui Costa, demitido pelo Atlético no dia 27 de fevereiro, após a dura a eliminação na Copa do Brasil, diante do modesto Afogados (PE)

O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, confirmou nesta quinta-feira a contratação de Alexandre Mattos. O ex-dirigente de Palmeiras e do arquirrival Cruzeiro vai assumir a função de diretor-executivo de futebol do Atlético. Ele vinha atuando como dirigente do Reading, da segunda divisão do futebol da Inglaterra. "Estamos seguindo um caminho importante....