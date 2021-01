Esporte Atlético-MG confirma contratação do atacante Hulk Além do Galo, o Besiktas, da Turquia, e o Flamengo já demonstraram interesse na contratação do brasileiro e seguiam de olho na possibilidade de contratá-lo

O Atlético-MG anunciou a contratação do atacante Hulk, negócio confirmado nos canais oficiais do clube nas redes sociais. As tratativas haviam avançado nos últimos dias e a diretoria atleticana concluiu com sucesso a negociação nesta sexta-feira (29). "Alô, tudo bem? Tem mais um Galo Na Veia chegando, hein? Ainda não conte para ninguém, convoque a Massa para virar ...