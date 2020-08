Esporte Atlético-MG bate Tombense e leva o Mineiro; Sampaoli é campeão após cinco anos Título do Galo foi o primeiro do técnico Jorge Sampaoli no Brasil

O Atlético-MG é campeão mineiro pela 45ª vez. Maior vencedor do estado, o time alvinegro levou a taça ao vencer o Tombense por 1 a 0, neste domingo (30), no Mineirão. Jair marcou o gol alvinegro e aumentou a vantagem atleticana, que já dependia apenas de um empate após o triunfo de 2 a 1 no jogo da ida. O título do Atlético-MG também foi o primeiro do técnico Jorge ...