Esporte Atlético-MG bate o Fortaleza, passa o São Paulo e dorme na vice-liderança Vitória do Galo no Mineirão foi construída no segundo tempo, com gols de Guilherme Arana e Vargas

Ainda sonhando com o título, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 2 a 0, na noite deste domingo (31), e pulou para a segunda colocação do Brasileirão. A vitória do Galo no Mineirão foi construída no segundo tempo, com gols de Guilherme Arana e Vargas, no rebote do pênalti. Com o resultado, o Atlético passa o São Paulo, que perdeu para o Atlético-GO, e vai aos 60...