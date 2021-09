Esporte Atlético-MG bate o Fortaleza e abre sete pontos na liderança do Brasileiro As duas equipes agora se voltam para jogos da Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e, desta vez, a vítima foi o Fortaleza. Na tarde deste domingo (12), o Galo fez 2 a 0 em cima do Leão do Pici e aumentou sua distância para o segundo colocado, o Palmeiras. Com a vitória no Castelão, na 20ª rodada, o time alvinegro chega aos 42 pontos, sete a mais do que o Verdão — que perdeu para o Flamengo —, e...