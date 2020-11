Esporte Atlético-MG aplica blitz, goleia Flamengo e cola no líder Internacional Gols do triunfo mineiro foram marcados por Eduardo Sasha, duas vezes, Keno, e Zaracho

No duelo entre Atlético-MG e Flamengo, duas equipes postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, melhor para o Galo. A equipe de Sampaoli goleou o Rubro-Negro por 4 a 0 na noite deste domingo (8), no Mineirão, e está na cola do líder Internacional. Os gols do triunfo foram marcados por Eduardo Sasha, duas vezes, Keno, e Zaracho. A equipe da casa conseguiu abrir ...