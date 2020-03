Esporte Atlético-MG anuncia o argentino Jorge Sampaoli como seu novo treinador

Jorge Sampaoli é o novo treinador do Atlético-MG. Na tarde deste domingo, o presidente do clube mineiro, Sergio Sette Camara, anunciou por meio de uma rede social a contratação do argentino para substituir o venezuelano Rafael Dudamel, demitido na última semana após a eliminação da equipe alvinegra da Copa do Brasil pelas mãos do modesto Afogados, de Pernambuco. ...