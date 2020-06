Esporte Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Keno e um novo patrocinador Na atual temporada, o atacante fez 21 jogos pelo Al Jazira e marcou três gols, além de quatro assistências. Keno é o terceiro reforço confirmado pelo Galo

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira, de uma vez só nas redes sociais, a contratação do atacante Keno, ex-Palmeiras, e a chegada de um novo patrocinador. O perfil oficial do clube mineiro no Twitter revelou que a Intralot, líder mundial em jogos online, estampará seu nome no uniforme alvinegro e um dos produtos se chama Keno. Nas respostas deste post do nov...