Esporte Atlético-MG anuncia a chegada por empréstimo de Hyoran, do Palmeiras Hyoran chegou ao Palmeiras em 2017, após deixar a Chapecoense, e nunca foi titular absoluto

O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Hyoran, do Palmeiras. O jogador cedido foi por empréstimo, válido até o fim da temporada. O acordo prevê também a fixação de um valor para a possível compra. O reforço já está em Belo Horizonte e, inclusive, integrou o primeiro treino do elenco na pré-temporada. Hyoran chegou ao Palmeiras em 2017, ap...