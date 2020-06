Esporte Atlético-MG alcança marca de 100 mil camisas vendidas e arrecada R$ 19 milhões Metade desse valor será repassado ao clube para ações de combate ao coronavírus

O Atlético Mineiro comunicou neste sábado ter superado a marca de 100 mil modelos vendidos do "Manto da Massa", o terceiro uniforme do clube, que teve os seus traços e características definidos através de um concurso, sendo escolhido através do votos dos torcedores. De acordo com o presidente do Atlético-MG, Sergio Sette Câmara, a mobilização para a compra a da camisa...