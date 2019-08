Esporte Atlético mede força com rival por acesso Dragão joga no interior paranaense, com Londrina, para se manter em 2º ou igualar líder. Equipe terá mudanças

Só um ponto separa o Atlético (24 pontos), do Londrina (23 pontos), no 1º turno da Série B. Essa diferença será posta em jogo hoje, às 19h15, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Fora de casa, o time atleticano espera somar mais um ponto ou até mesmo retornar a Goiânia com vitória, suficiente para mantê-lo vice-líder ou até alcançar o líder da Série B, o Bragantino (2...