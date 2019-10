Esporte Atlético lamenta falecimento de volante Agenor, que morreu em acidente de trânsito na BR-020, no DF Jogador perdeu controle do veículo, capotou carro e atingiu motociclista que também foi a óbito

O Atlético Clube Goianiense lamentou, por meio do Instagram, a morte do volante Agenor Figueiredo Santos, de 38 anos. O jogador morreu na noite desta segunda-feira (14), em um grave acidente de trânsito na BR-020, em Planaltina (DF). Agenor dirigia um carro, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. No acidente, que aconteceu próximo à ponte sobre o...