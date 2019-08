Esporte Atlético joga para se manter dentro do G4 na Série B Dragão sai para encarar Paraná, pressionado e há 5 rodadas sem vencer no torneio. Time goiano terá mudanças

Por nove rodadas, o Atlético tem se mantido na faixa dos quatro melhores colocados (G4) da Série B do Brasileiro. Nesta terça-feira (20), fora de casa, o Dragão poderá ampliar a sequência para ficar numa boa posição antes de virar o 1º turno. Com 28 pontos, o time rubro-negro terá, como missão, passar pelo Paraná (23 pontos), em Curitiba, no Estádio Durival de Brito, às 20...