Esporte Atlético inicia vendas de ingressos para duelo contra o Vitória Valor será de R$ 30 (inteira). Com apresentação de duas apostas da TimeMania, selecionando o Atlético como time do coração, o torcedor paga meia: R$ 15,00

O Atlético iniciou nesta quarta-feira (22) a comercialização de ingressos para o duelo contra o Vitória, domingo (26), no Estádio Antônio Accioly. A direção da equipe goiana definiu em R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) os valores dos bilhetes para o confronto válido pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro. Além de estudantes e idosos, com respectivas documentaç...