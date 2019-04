Esporte Atlético inicia venda de ingressos para clássico contra o Vila Nova Duelo decide um dos finalistas do Campeonato Goiano. Por decisão dos clubes, partida será disputado com torcida única, a do mandante (Atlético)

Depois de quebrar o recorde de público do Estádio Antônio Accioly, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Santos, o Atlético volta o foco para o Goianão. Bilhetes para o duelo contra o Vila Nova custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O direito a meia-entrada será concedido para o torcedor que apresentar, no ato da compra, duas apostas da Tim...