Esporte Atlético inicia reformas no Estádio Antônio Accioly Cobertura do setor destinado à torcida visitante e reparos na drenagem do gramado estão sendo as prioridades da direção atleticana na praça esportiva

A pausa para a Copa América está sendo utilizada pelo Atlético, além de treinamentos físicos, técnicos e táticos com o elenco, para reformar parte do Estádio Antônio Accioly. Nesta sexta-feira (21), o clube divulgou imagens do processo para conclusão da cobertura de parte da arquibancada da praça esportiva e dos reparos na drenagem da praça esportiva. O setor destinad...