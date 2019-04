Esporte Atlético iguala Goiânia e cola no Vila Nova no ranking de títulos goianos Com a conquista estadual em 2019, Dragão levanta seu 14º troféu e fica a um caneco do Tigre, segundo maior campeão do Goianão

O título goiano de 2019 é o 14º da história do Atlético. O Dragão voltou a levantar o caneco estadual depois de cinco anos e igualou o número de conquistas do Goiânia, que foi o principal rival do time rubro-negro durante as décadas de 1940 a 1960. Considerando as duas eras do Campeonato Goiano, o Atlético foi campeão nove vezes (com 2019) na era profissional e cinc...