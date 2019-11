Esporte Atlético goleia pela 1ª vez e faz ‘final’ sexta diante do Paraná Dragão se reabilita com goleada sobre Oeste, em Barueri. Clube goiano se mantém entre os quatro e espera Paraná no feriado. Pedro Raul se destaca

O feriado de 15 de novembro (sexta-feira) está na agenda do Atlético. Não porque o clube terá alguma solenidade cívica programada, mas é porque a equipe faz mais um jogo decisivo na Série B. Jogará com o Paraná, às 21h30, embalado pela primeira goleada obtida no torneio, nesta terça-feira (12), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Com sobras nos dois tempos, o Dragão goleou...