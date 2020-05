Esporte Atlético-GO: Xodó sonha com a 'primeira' Série A Meia Matheuzinho tem medalha de campeão brasileiro pelo Corinthians, mas só agora terá rodagem na competição

Matheuzinho, xodó da torcida do Atlético, foi revelado na base do Corinthians. Aos 18 anos, fez parte do elenco principal do Timão, participou de treinos ao lado de Ronaldo Fenômeno, conviveu com o fanatismo de torcedores corintianos e estava no elenco que conquistou a Série A do Brasileiro (2011), sob comando de Tite. Aparece nas fotos do título, tem medalha de camp...