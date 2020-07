Esporte Atlético-GO x Vila Nova: Entre a rivalidade e a aproximação Dragão recebe o time colorado para teste após diretorias se juntarem para retomada do futebol

Rivalidade em campo nos últimos jogos, relação de aliança política de dirigentes no extracampo. É nesse clima que Atlético-GO e Vila Nova disputam jogo-treino, neste sábado (25), a partir das 15 horas, no CT do Dragão. Os dois clubes se preparam para a disputa do Brasileirão em séries distintas. O time atleticano retorna à Série A enquanto o colorado desceu o degrau e joga...