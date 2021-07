Esporte Atlético-GO x Sport: quem volta e provável escalação no Dragão Com mais opções no elenco, rubro-negro goiano recebe o clube pernambucano em busca da quinta vitória na Série A

Depois de vitória importante sobre o Grêmio, por 1 a 0, no domingo (4), em Porto Alegre, o Atlético-GO se prepara para enfrentar o Sport, nesta quarta-feira (7), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. Um trio pode voltar ao time titular: o lateral esquerdo Natanael, o atacante Janderson e o meia João Paulo. Se em Porto Alegre teve apenas sete jogadores no banco de res...