Esporte Atlético-GO x Sport: após reação, Dragão quer embalar Recuperado após vencer na última rodada, equipe goiana recebe o Sport em busca da 5ª vitória no Brasileirão

O Atlético-GO não perdeu a identidade nas últimas rodadas da Série A do Brasileiro, mas ocorreram fatos e resultados que fugiram do técnico do Dragão, Eduardo Barroca, denomina como “linearidade” e cujo restabelecimento a equipe colocará à prova na partida da noite desta quarta-feira (7), às 19h15, diante do Sport, no Estádio Antônio Accioly. O time atleticano jogará por mais...