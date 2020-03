Esporte Atlético-GO x Santa Cruz: jogo inédito que vale vaga e R$ 1,5 milhão Pela primeira vez, Dragão usa Estádio Olímpico pelo torneio mata-mata. Time pernambucano chega em alta, como líder do Pernambucano e invicto no Estadual

O Atlético disputou partidas importantes e decisivas no Estádio Olímpico, desde que aquele local foi reaberto, em setembro de 2016. O título da Série B de 2016 foi garantido no local, na vitória sobre o Tupi-MG (5 a 3). A conquista do Goianão de 2019 se deu ali, com triunfos seguidos sobre o Goiás (3 a 0 e 1 a 0). Mas nesta quarta-feira (4), às 21h30, o Dragão fará j...