Esporte Atlético-GO x São Paulo: tudo sobre a estreia do Dragão em casa Equipe quer bom rendimento no Accioly para fazer do fator casa decisivo na campanha

Depois do giro vitorioso por São Paulo, onde conquistou duas vitórias sobre o Corinthians, o Atlético-GO vai jogar pela primeira no Estádio Antônio Accioly nesta edição da Série A do Brasileirão, no início da noite deste sábado (5), a partir das 19 horas. Confiante, o Dragão recebe o São Paulo, que acaba de conquistar o título do Paulistão e, com isso, conseguiu afast...