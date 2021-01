Esporte Atlético-GO x São Paulo: meta de fazer melhor turno rubro-negro Atlético-GO recebe o São Paulo, que luta pelo título, com nova meta para jogos que restam na elite

O Atlético-GO terá nas seis últimas partidas da Série A do Brasileiro a chance de consolidar a melhor da campanha do clube em um dos turnos da competição no sistema de pontos corridos. O Dragão receberá o São Paulo, que até algumas rodadas atrás era o líder do torneio, neste domingo (31), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. (Veja, no fim deste texto, escalações prováveis, ar...