Esporte Atlético-GO x São José-RS: Dragão se adapta para decidir Duelo contra o rival gaúcho, a partir desta quarta-feira (11), será em duas partidas e uma delas, fora de casa, será em grama sintética

O Atlético-GO inicia hoje, no Estádio Olímpico, às 21h30, a 3ª fase da Copa do Brasil, com adversário, o São José-RS, que tem como projeto se tornar clube forte e inserido nas principais competições do País, como o torneio que disputa e no qual nunca chegou tão longe. Já é um grande feito do time gaúcho, chamado no Sul de Zequinha e que disputará a Série C do Brasileiro...