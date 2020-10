Esporte Atlético-GO x RB Bragantino: Dragão busca vitória para não se complicar Dragão recebe adversário com quem subiu em 2019 e pretende se afastar do Z4

O momento do Atlético-GO não é de crise, mas a vitória passa a ser fundamental para que o time possa se distanciar novamente da faixa dos últimos colocados (Z4). O Dragão recebe o RB Bragantino-SP neste domingo (11), às 18h15, no Estádio Olímpico, sem poder imaginar em outra hipótese além do triunfo sobre o adversário. Os dois clubes respiram a necessidade de conquista de...