Esporte Atlético-GO x Palmeiras: tão longe, tão perto Clubes se enfrentam no Estádio Olímpico próximos na tabela, mas diferentes em capacidade de investimento

Atlético-GO e Palmeiras têm histórias, estrutura e poder de investimento díspares no futebol nacional, mas isso não tem se refletido na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Após estagnação alviverde nas últimas rodadas do torneio e a série invicta do Dragão na competição, ambos se encontram juntos na parte intermediária da tabela de classificação, com os mesmos 2...