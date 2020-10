Esporte Atlético-GO x Palmeiras: Dragão tem lição para duelo com Inter Atlético-GO erra bastante e vê Palmeiras vencer, por 3 a 0. Técnico Eduardo Souza quer que equipe não repita falhas contra o Internacional pela Copa do Brasil

O Atlético-GO teve uma lição diante do Palmeiras ao ser derrotado, por 3 a 0, no Estádio Olímpico, que servirá para duelo decisivo com o Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Dragão abusou dos erros na defesa e foi castigado em confronto direto no meio da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.O time rubro-negro entrou em campo com a possibilidad...