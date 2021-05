Esporte Atlético-GO x Palestino: duelo entre líder e lanterna no Accioly Para manter liderança, Atlético-GO pega último colocado da chave, o Palestino, pela 4ª rodada

Invicto na Copa Sul-Americana, mas ainda curando as feridas abertas por causa da eliminação no Goianão 2021, o Atlético-GO se dedica ao torneio continental. Passadas as três rodadas iniciais, nas quais se deu muito bem, o Dragão disputará uma partida decisiva na noite desta quarta-feira (11), contra o Palestino (Chile), no Estádio Antônio Accioly, válida pela 4ª rodada....