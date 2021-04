Esporte Atlético-GO x Newell's: técnicos de história nas seleções Jorginho e Germán Burgos comandam rivais da 1ª rodada do Grupo F da Sul-Americana

<CW-25>Na primeira partida do Atlético-GO na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Dragão será comandada por um técnico de larga experiência internacional, especialmente como jogador. Jorginho, de 56 anos, é campeão do Mundial de 1994 (Estados Unidos) e presente também na Copa do Mundo de 1990 (Itália). Está no inicio de trabalho no Dragão e comanda o time pela qui...