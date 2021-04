Esporte Atlético-GO x Newell's: início da rota internacional para o Dragão Atlético-GO, invicto há 15 partidas, estreia contra o Newell’s Old Boys no Accioly e tenta fazer história em sua segunda disputa na competição continental

Após nove anos da primeira e única participação num torneio internacional, em 2012, o Atlético-GO volta a disputar a Copa Sul-Americana nesta terça-feira (20). O Dragão inicia a viagem continental diante do Newell’s Old Boys, tradicional clube do futebol argentino e que tem mais presenças em torneios internacionais do que o time goiano. A partida, que reúne as escola...