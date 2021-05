Esporte Atlético-GO x Libertad: para seguir com chance de avançar Atlético-GO precisa vencer o Libertad para retomar liderança do Grupo F. Se perder, rival paraguaio garante vaga nas oitavas

Vice-líder do Grupo F da Copa Sul-Americana e com possibilidades de classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO disputa jogo decisivo na noite desta quarta-feira (19), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. Em casa, a missão atleticana não será tão simples, pois terá de superar o Libertad (Paraguai), atualmente na liderança da chave e embalado pelo...