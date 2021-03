Esporte Atlético-GO x Jataiense: Dragão busca liderança Rubro-negro recebe a Raposa e, se vencer, assume a 1ª colocação do Grupo A

Em partida adiada da 1ª rodada do Goianão 2021, Atlético-GO e Jataiense se enfrentam na noite desta quarta (10), às 20h30, no Estádio Serra Dourada. Inicialmente, o jogo estava marcado para 28 de fevereiro (domingo), mas o Dragão decidiu o título do Estadual 2020 no dia anterior (27). Se houvesse no futebol estadual a disputa de uma taça entre campeões de cada tempora...