Esporte Atlético-GO x Inter: quem joga, como assistir, arbitragem Dragão considera líder do Brasileiro favorito à vaga nas quartas de final e precisa sair das armadilhas do rival para ficar vivo na disputa por classificação

Com a intenção de chegar o mais distante possível na Copa do Brasil de 2020, a meta inicial do Atlético-GO era marcar presença pelo menos até as oitavas de final. O que vier depois, será lucro. É neste contexto que o Dragão recebe o Inter, nesta quarta-feira (28), às 19 horas, no Estádio Olímpico. Os dois times, que nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, farão a primeir...