Esporte Atlético-GO x Inter: Dragão recebe algoz na reestreia do Accioly Na tentativa de abrir distância para o Z4, o clube rubro-negro encara o time colorado pela 4ª vez na temporada; nas outras três partidas, foi superado em todas

O Atlético-GO tem dispensado à noite deste sábado (28) um tratamento especial. O Dragão iniciará uma nova fase nos 83 anos de história do clube. A partida diante do Internacional, a partir das 21 horas, válida pela 23ª rodada da Série A, será a primeira pela elite nacional no Estádio Antônio Accioly. A tradicional praça esportiva no Bairro de Campinas passa a ser, ag...