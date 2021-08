Em busca da recuperação do terreno e dos pontos perdidos em casa nas últimas partidas da Série A, o Atlético-GO jogará novamente no Estádio Antonio Accioly no início da noite deste domingo (29), às 18h15, diante do Inter, com a missão de conquistar a vitória e torcer por um tropeço do Corinthians para ganhar uma posição na classificação e entrar no grupo dos seis melhores colocados (G6) do Brasileirão.

(Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto)

O Dragão está em 7º lugar (24 pontos) e, se vencer a equipe gaúcha, fica numa posição confortável na penúltima rodada do 1º turno da competição.

Além disso, se distanciará de alguns concorrentes que estão próximos, como o adversário do Sul do País, em, momento de ascensão na elite com 22 pontos.

O Atlético-GO receberá em Goiânia um dos piores algozes do clube em torneios nacionais. Só uma vez o Dragão venceu o Inter, no dia 13 de outubro de 2012, quando fez 3 a 1 em casa, no Serra Dourada. Entre os dois, o retrospecto é favorável para a agremiação gaúcha: são sete vitórias do Inter, quatro empates e só o triunfo rubro-negro ocorrido há quase nove anos. O time colorado é algoz atleticano tanto na Série A quanto na Copa do Brasil. Na temporada 2020, o Inter eliminou o rubro-negro com duas vitórias nas oitavas da Copa do Brasil.

Na rodada passada (17ª), o Atlético-GO desperdiçou a chance de entrar no G6 do Brasileirão. O empate de 1 a 1 com a Chapecoense mostrou a dificuldade atleticana - não tem usado o fator casa. Por causa disso, não ganha no Antonio Accioly há dois meses, ou sete jogos. O último triunfo caseiro foi no dia 23 de junho - 1 a 0 sobre o Fluminense.

“É muito importante desmistificar uma coisa que tem sido falada, da questão em casa e fora dentro do cenário que temos vivido no Campeonato Brasileiro. O cenário externo é praticamente nulo. A única diferença de jogar em casa e fora é a logística. Você joga em campos do mesmo padrão, da mesma dimensão. Não tem o fator torcida e isso neutraliza todos os jogos”, falou o técnico Eduardo Barroca.

Ele argumenta que, nos últimos 15 pontos disputados, o Dragão ganhou 9, mesmo sem ter vencido em Goiânia.

O treinador não revelou a formação titular. Ele terá os laterais Dudu (suspenso) e Natanael (vinculado ao Inter, não pode atuar).

O Inter vem com alguns atletas de outros países, como os zagueiros argentinos Gabriel Mercado e Víctor Cuesta, o uruguaio Bruno Méndez e o atacante peruano Paolo Guerrero, que foi convocado pela seleção do Peru. Mas a notícia que mudou a rotina do clube foi o anúncio da convocação de Edenilson para servir à seleção brasileira. Edenilson é um dos goleadores da Série A (oito gols) e vive grande fase na carreira.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia)

Data: 29/8/2021 (domingo)

Horário: 18h15

Transmissão: Premiere



Árbitro: Marielson Alves Silva/BA

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos/BA (Fifa) e Edevan de Oliveira Pereira/BA

Árbitro de Vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Oliveira (Wanderson ou Werley), Eder, Arthur Henrique (Ígor Cariús); Willian Maranhão, Gabriel Baralhas, João Paulo; Janderson, Zé Roberto, André Luís.. Técnico: Eduardo Barroca

INTERNACIONAL: Daniel; Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Victor Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Maurício ou Boschilia), Edenilson, Patrick, Taison; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.