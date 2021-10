Esporte Atlético-GO x Grêmio: Dragão busca novos frutos em casa Após derrotar o Atlético-MG, time rubro-negro quer manter bom momento em casa no duelo diante do Grêmio

Superada a sequência sem vitória em casa, o Atlético-GO espera continuar a colheita do que foi plantado no triunfo sobre o Atlético-MG, no domingo retrasado (17). Agora, ao invés de bater de frente com o líder da Série A, desta vez o Dragão receberá o Grêmio, na noite desta segunda-feira (25), às 20 horas, no Estádio Antonio Accioly. O time gaúcho está na penúltima posi...