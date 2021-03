Esporte Atlético-GO x Grêmio Anápolis: confronto direto um ano depois da paralisação Dragão e Raposa voltam a se enfrentar, agora em confronto que vale a liderança do Grupo A do Estadual

Atlético-GO e Grêmio Anápolis, após três rodadas do Goianão 2021, guardaram o melhor para a tarde deste sábado (13), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Os dois times colocarão em jogo a liderança da competição em que têm 100% de aproveitamento, com três vitórias para cada um. As equipes têm mantido a regularidade, cada qual conforme sua realidade. O Dragão, bicampeão ...