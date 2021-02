Esporte Atlético-GO x Goianésia: decisão nada normal Em final inédita e mais de um ano depois do início do Estadual, Atlético-GO e Goianésia decidem, no Accioly, edição marcada por paralisação de dez meses e por pandemia da Covid-19

Numa das edições mais diferentes da história do Campeonato Goiano, finalmente o campeão será definido na tarde deste sábado (27), às 16h30, no Estádio Antônio Accioly. O Atlético-GO, padrão Série A nacional e atravessando um dos melhores momentos desde a fundação do clube, em 1937, enfrenta o Goianésia, equipe emergente no futebol regional que chega pela primeira vez à...