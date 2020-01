Esporte Atlético-GO x Goiânia: um técnico tem estrada no clássico, outro é estreante Baiano Cristóvão Borges comanda o Dragão pela primeira vez, e carioca Artur Neto está no segundo ano no comando do alvinegro

O último clássico da elite, entre Atlético e Goiânia, foi disputado há quase 13 anos - no dia 7 de março de 2007, com empate de 1 a 1 entre ambos, no Estádio da Serrinha. Daquela partida, um personagem volta ao “clássico vovô”, neste domingo (26), no Estádio Olímpico, às 16 horas: o técnico Artur Neto, de 63 anos. Naquele ano, o Dragão venceu o Galo, no Estádio A...