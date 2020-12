Esporte Atlético-GO x Goiás: tira-teimas de 2020 Rivais fazem o terceiro clássico do ano, mas não da temporada, que se estenderá por 2021. Partida será no Accioly, a partir das 20 horas desta segunda-feira (7)

Atlético-GO e Goiás fazem, nesta segunda-feira (7), o último clássico entre eles no ano de 2020, mas não na temporada 2020. Por causa das mudanças no calendário forçadas pela pandemia do coronavírus, os dois rivais farão o terceiro jogo do ano como um tira-teimas, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 20 horas, no Estádio Antônio Accioly. (No fim desta report...