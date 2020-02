Esporte Atlético-GO x Goiás: reedição da última decisão e volta da rivalidade à elite

Dois fatores servem para apimentar a rivalidade entre Goiás e Atlético, que se enfrentam neste domingo (16), no Olímpico: é o reencontro após a final do Estadual de 2019 e, ainda, é a primeira partida na temporada em que ambos se enfrentarão, após dez anos, na Série A do Brasileiro. A última vez em que vivenciaram tal situação foi em 2010. Naquele ano, os dois tiveram caminhos e mo...