Esporte Atlético-GO x Goiás: mistura de sotaques no clássico goiano Reserva goiana do clássico entre rubro-negros e esmeraldinos, principal jogo da rodada que encerra o 1º turno do Estadual, é pequena. Gringos chegam com mais força no futebol do Estado

Tecnicamente, o clássico entre Atlético e Goiás se tornou o principal e mais concorrido do Estado nos últimos anos. Em termos de estatísticas, também, pelos títulos disputados e conquistados por ambos, desde 2006 - oito finais diretas do Estadual, desde então. Porém, o principal jogo da rodada deste fim de semana do Campeonato Goiano leva a campo dois clubes goianos ...