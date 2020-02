Esporte Atlético-GO x Goiás: Cristóvão Borges vê clássico como medidor de forças Treinador acredita que o duelo será bom teste para obter mais informações do elenco do Dragão e prevê reencontro especial com Ney Franco

Equilíbrio. Esse será o tom do clássico entre Atlético e Goiás, na opinião do técnico Cristóvão Borges. O comandante do time rubro-negro acredita que nenhum rival chega à frente do outro, para o duelo deste domingo (16), no Olímpico, no encerramento do 1º turno do Goianão 2020. “É (um jogo) especial por si, vai ser em qualquer circunstância. No Brasileiro, Estadual. S...