Atlético-GO x Fortaleza: Dragão tem desfalque e uma dúvida

Invicto, sem sofrer gol nos últimos quatro jogos, com 100% de aproveitamento e seis pontos na Série A, o Atlético-GO tem problemas médicos para a definição do time que disputará a liderança da elite nacional diante do Fortaleza, na noite desta quinta-feira (17), às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly. O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o jovem e...